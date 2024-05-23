Образование без воспитания невозможно: "Образовательные услуги" должны кануть в Лету – Малофеев

В Томске проходят Дни славянской письменности и культуры. Представители Церкви, государственной власти, научного и образовательного сообщества совместно с губернатором Владимиром Мазуром и митрополитом Ростиславом сошлись во мнении, что сегодня образование без воспитания невозможны.
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