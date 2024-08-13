Импульс к росту в сегменте суверенного долга угас

Рынок накануне. В понедельник в первой половине дня на рынке преобладали продажи Тем не менее во второй половине дня индекс МосБиржи восстановился от дневных минимумов и завершил день символическим снижением на 0,12% на уровне 2844,77 п.
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