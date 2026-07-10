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В Ленинградской области в рамках «Гатчинской дорожки» пройдут соревнования по прыжкам в высоту и длину

9 августа в Гатчине на стадионе «Спартак» пройдут легкоатлетические соревнования «Гатчинская дорожка».

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