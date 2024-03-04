Тьерри Анри: «Арсенал» играет потрясающе, но если трофея не будет в конце сезона, праздновать нечего»

Команда Микеля Артеты на выезде разгромила «Шеффилд Юнайтед» (6:0) в 27-м туре Премьер-лиги. «Арсенал» не пропустил, и у него забивали разные футболисты, но при этом команда продолжала играть так, как хочет Артета.