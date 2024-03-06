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На Лужнецкой набережной в Москве построят умный квартал

На Лужнецкой набережной в Москве построят умный квартал

Проект строительства квартала из 12 корпусов на Лужнецкой набережной в Москве предусматривает широкое применение умных сервисов эксплуатации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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