Наводнение в Испании: стихийное бедствие унесло жизни 70 человек Ольга ВайленкоСтихийные бедствия в последнее время сотрясают мир, но события, разворачивающиеся в Испании, поражают своей масштабностью и трагичностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии