С 30 декабря заселиться в отели Кубани можно будет только с цифровым сертификатом

С 30 декабря в отели Краснодарского края можно будет заселиться только при подтверждении вакцинации или перенесенного коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марию Золотухину.
С 30 декабря в отели Краснодарского края можно будет заселиться только при подтверждении вакцинации или перенесенного коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марию Золотухину.
Свежие комментарии