Актер Дмитрий Певцов станет почетным гостем "Байкальской рыбалки"

Ожидание нарастает с каждым днем, ведь до «Байкальской рыбалки - 2024» осталось всего десять дней. Этот год обещает стать особенным, ведь местом проведения выбрано живописное село Турка, расположенное в Прибайкальском районе Бурятии.
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