Белоусов поздравил военных со взятием Николаевки и Стельмаховки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населенных пунктов Стельмаховка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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