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Дроны ВСУ атаковали центр Донецка. Под удар попала школа, есть пострадавший

Дроны ВСУ атаковали центр Донецка. Под удар попала школа, есть пострадавший

Ночью украинские формирования нанесли удар по центру Донецка. Атака велась беспилотниками, и один из них рухнул возле школы №3.

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