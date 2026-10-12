Татарстанда 2027 елга диспансеризация чараларын уздыруга акчаны арттыру планлаштырыла

Татарстанда 2027 елда диспансеризация чараларын уздыруга, шулай ук онкологик авыруларны дәвалауга, социаль әһәмияткә ия медицина ярдәмен күрсәтүгә финанс чаралары белән тәэмин итүне арттыру планлаштырыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым