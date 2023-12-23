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ЖЕНСКИЙ МИР

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Дед Мороз с сюрпризом - история из жизни

Дед Мороз с сюрпризом - история из жизни

    С самого детства Настю считали немного странной. Ну что это за девочка такая, которая не хочет модничать и наряжаться, и к тому же плачет, когда приходит время выкинуть поношенные вещи? — Жаалко… — всхлипывала девочка.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, история, похожая на сказку!!!Встретились две родственные души, благодаря доброму Дедушке Морозу!!!
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14 час.
Элеонора Коган
И всё тут ясно!!!
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14 час.
Лена
В Новый год часто случаются чудеса!!!😀👍👍👍
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10 час.

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