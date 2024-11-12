Минпромторг предлагает продлить переходный период цифровой маркировки товаров в новых регионах России до 2026 года

Минпромторг Российской Федерации предложил продлить переходный период для внедрения цифровой маркировки товаров в новых субъектах страны, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, до 1 апреля 2026 года.
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