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Оптический модуль Nvidia увеличит пропускную способность дата-центров в 4 раза

Оптический модуль Nvidia увеличит пропускную способность дата-центров в 4 раза

Технология предназначена для крупных вычислительных центров, где обучают и запускают модели искусственного интеллекта.

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