Пострадавшего в ДТП водителя вертолетом доставили в Петрозаводск

Мужчину транспортировали в карельскую столицу после многочасовой операции Вертолет санавиации доставил в Петрозаводск 35-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП около поселка Вуорио на 258-м километре трассы «Сортавала».
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