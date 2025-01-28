В России закрыли 48 школ из-за роста заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России выросла за минувшую неделю почти на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным службы, с 20-го по 26-е января острыми респираторными вирусными инфекциями заразились 647 тысяч жителей.
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