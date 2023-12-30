Выяснилось, что Филипп Киркоров сохранит звание Народного артиста, несмотря на свое присутствие на “голой” вечеринке Насти Ивлеевой.
Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста РФ
Комментарии
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Юрий анин
Минкульт РФ ответил на запрос о лишении звания тем, что пояснил в соответствии с чем это лишение можно произвести. Только с согласно решения суда. Поэтому обществу и карты (как говорится) в руки. Дело за малым, подать иск. Вот такие у нас бестолковые министры и министерства. Да, минкульт явно сочувствует всей этой "голыдьбе" ! Достаточно оснований лишить звания - только за пляски на кресте... Минкульт - это большая наша проблема. А министр - Любимова, а не Фурцева! https://www.youtube.com/watch?v=MHf8-Wsfutw&amp;t=86s
Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла старые записи в Живом Журнале (новости)
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