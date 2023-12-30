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Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста РФ

Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста РФ

Выяснилось, что Филипп Киркоров сохранит звание Народного артиста, несмотря на свое присутствие на “голой” вечеринке Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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Юрий анин
Минкульт РФ ответил на запрос о лишении звания тем, что пояснил в соответствии с чем это лишение можно произвести. Только с согласно решения суда. Поэтому обществу и карты (как говорится) в руки. Дело за малым, подать иск. Вот такие у нас бестолковые министры и министерства. Да, минкульт явно сочувствует всей этой &quot;голыдьбе&quot; ! Достаточно оснований лишить звания - только за пляски на кресте... Минкульт - это большая наша проблема. А министр - Любимова, а не Фурцева! https://www.youtube.com/watch?v=MHf8-Wsfutw&amp;amp;t=86s
Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла старые записи в Живом Журнале (новости)
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