Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста РФ

Юрий анин

Минкульт РФ ответил на запрос о лишении звания тем, что пояснил в соответствии с чем это лишение можно произвести. Только с согласно решения суда. Поэтому обществу и карты (как говорится) в руки. Дело за малым, подать иск. Вот такие у нас бестолковые министры и министерства. Да, минкульт явно сочувствует всей этой "голыдьбе" ! Достаточно оснований лишить звания - только за пляски на кресте... Минкульт - это большая наша проблема. А министр - Любимова, а не Фурцева! https://www.youtube.com/watch?v=MHf8-Wsfutw&amp;t=86s