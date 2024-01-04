Алексей Якубин: Украине нужен новый общественный договор между властью и обществом?

В последнее время много читаю в соцсетях, что в Украине надо формировать какой-то новый общественный договор между властью и обществом.
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