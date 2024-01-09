Владимир Белов: Многие наши земляки приняли решение заключить контракт

Белов Владимир Викторович, председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пролетарского района города Твери: В нашей стране к военнослужащим всегда относились уважительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии