В НГУ стартовала Школа синтетической биологии и промышленной фармации

Пятидневный интенсив организован для студентов со всей России. Организаторами мероприятия выступили Институт медицины и медицинских технологий НГУ, СУНЦ НГУ, Передовая инженерная школа НГУ, а партнерами стали АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Медико-биологический союз», ФБУ «ГИЛС и НП», Инженерная школа МГУ им.
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