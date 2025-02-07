В НГУ стартовала Школа синтетической биологии и промышленной фармации

Пятидневный интенсив организован для студентов со всей России. Организаторами мероприятия выступили Институт медицины и медицинских технологий НГУ, СУНЦ НГУ, Передовая инженерная школа НГУ, а партнерами стали АО «ГЕНЕРИУМ», ООО «Медико-биологический союз», ФБУ «ГИЛС и НП», Инженерная школа МГУ им.