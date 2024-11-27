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Меджлис собрался высылать россиян из Крыма в Сирию

Меджлис собрался высылать россиян из Крыма в Сирию

Политнавигатор «Миллион» россиян, переехавший с материка в Крым с 2014 года, будет выслан.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
С руины будут высланы на запад ,в канаду и штаты все,кто был замечен в связах с меджлисом,сбу и прочая сволочь. Ждите,скоро Россия освободит всю руину и будет называться эта территория НОВОРОССИЯ.
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21 час.
Анастасия Гончарова
очередной свидомый ублюдок, все вы пойдете не в Российский Крым, а на удобрения  !
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18 час.
Константин Самарин
Удриставший из Крыма укурок опять не рассчитал дозу.
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17 час.

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