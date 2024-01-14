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Wildberries в огне. В Петербурге произошел крупнейший пожар на складах маркетплейсов в России

Wildberries в огне. В Петербурге произошел крупнейший пожар на складах маркетплейсов в России

Маркетплейс обещает выплатить компенсации продавцам, которые пользовались складом в Шушарах. В администрации Санкт-Петербурга заявляют, что сгоревший склад работал с нарушениямиВ петербургском поселке Шушары в субботу, 13 января, сгорел распределительный центр Wildberries.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Как-то кучненько горят склады, ни что не наводит на размышления?
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