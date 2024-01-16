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Рамасвами заявил, что сделает все для США, если его выберут вице-президентом

Рамасвами заявил, что сделает все для США, если его выберут вице-президентом

Предприниматель и уже бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, заявил, что будет делать все для блага своей страны, если ему придется работать вместе с Дональдом Трампом в случае победы последнего на выборах.

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