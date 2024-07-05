Как полковник Киреев наживался на коррупции? Генпрокуратура хочет конфисковать его активы

Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника ЦА СК Александра КирееваМария Девахина/РИА Новости Генпрокуратура планирует конфисковать элитную недвижимость бывшего полковника СК России Александра Киреева.
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