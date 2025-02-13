«Неженки да снежинки»: Зоя Бербер считает, что легкие деньги портят человека

Актриса Зоя Бербер очень рада тому, что в ее жизни никогда не было легких денег. Люди растут, преодолевая трудности, а без них становятся «неженками да снежинками», рассказала артистка корреспонденту 5-tv.
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