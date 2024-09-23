CNN: Зеленский надеется, что в США услышат его аргументы в пользу ударов по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил отсутствие разрешения со стороны Запада наносить удары вглубь России страхом эскалации конфликта, однако надеется донести свои аргументы в пользу такого шага во время своего визита в США.
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