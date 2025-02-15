В Казани девушка-водитель без прав влетела в легковушку, пассажирка умерла в больнице

Накануне вечером в Казани 19-летняя девушка без прав за рулем автомобиля «Лада» 14-й модели на большой скорости выехала на встречку и влетала в автомобиль Kia K5, за рулем которого находился 45-летний мужчина.
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