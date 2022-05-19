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Тренер «Айнтрахта» о победе в финале ЛЕ: «Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. Невероятно!»

Главный тренер «Айнтрахта» прокомментировал завоевание Лиги Европы. Оливер Гласнер высказался после финального матча с «Рейнджерс» (1:1, 5:4 по пен.

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