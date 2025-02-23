Усик покинул арену перед боем Бивола и Бетербиева: бегство как протест против "русского" триумфа?

Уход Усика вызвал вопросы, учитывая его статус и возможный будущий бой с Кабайелом.Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде до начала главного боя вечера между русскими Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.