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Царьград

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Усик покинул арену перед боем Бивола и Бетербиева: бегство как протест против "русского" триумфа?

Усик покинул арену перед боем Бивола и Бетербиева: бегство как протест против "русского" триумфа?

Уход Усика вызвал вопросы, учитывая его статус и возможный будущий бой с Кабайелом.Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик покинул арену в Эр-Рияде до начала главного боя вечера между русскими Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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