Владимир Якушев объявил о расширении линейки мероприятий «Цифровой России»

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. «Единая Россия» готовит масштабное обновление партпроекта «Цифровая Россия» с акцентом на устранение цифрового неравенства, обучение киберзащите и помощь ветеранам СВО и школьникам в освоении цифровых навыков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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