Вампир, маг и злодейка: 7 громких проектов с Тильдой Суинтон

Тильда Суинтон — одна из самых запоминающихся актрис современности. Она привлекает внимание публики не эпатажными костюмами, а только аристократической внешностью и безумной гибкостью в творческом репертуаре.
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