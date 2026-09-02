Украина: Два человека погибли и еще 15 получили ранения в результате ударов российской авиации, беспилотников и артиллерии по Херсонской области, в том числе по Херсону, Антоновке, Бериславу, Чернобаевке, Белозерке, Станиславу, Кизомысу и другим районам, 1-2 сентября.