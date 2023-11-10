Об одном псевдопразднике, ломающем массовое сознание Людмила Рябиченко На Никольской, в центре Москвы, группка девушек в кровавом гриме важно позировала фотографу в свете софитов.
«Праздник» как снаряд на поражение
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Придётся, как минимум, изолировать детей от ТВ и Инета.
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1 д.
Александр Салтановский
Не изолировать, а именно объяснить в доступной и понятной форме, что из себя представляет эта бесовщина и её историю происхождения!
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1 д.
Silver Kont
А не проще ли высокопоставленных чинуш отлучить от постов запретить празднование праздника всякой нечисти?
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16 час.
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