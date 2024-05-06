+ A – AFP: 16 человек погибли в Рафахе в результате израильских авиаударов 16 человек погибли в результате израильских авиаударов в городе Рафах в секторе Газа, сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на медиков и сотрудников служб экстренного реагирования.