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16 человек погибли в Рафахе в результате израильских авиаударов

16 человек погибли в Рафахе в результате израильских авиаударов

+ A – AFP: 16 человек погибли в Рафахе в результате израильских авиаударов 16 человек погибли в результате израильских авиаударов в городе Рафах в секторе Газа, сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на медиков и сотрудников служб экстренного реагирования.

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