В Архангельске утвердили перечень инфраструктуры для северного завоза

В список вошли несколько портов и железнодорожных станций Архангельской областиРаспоряжение об утверждении перечня объектов для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.