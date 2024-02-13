В Архангельске утвердили перечень инфраструктуры для северного завоза

В список вошли несколько портов и железнодорожных станций Архангельской областиРаспоряжение об утверждении перечня объектов для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
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