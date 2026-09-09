ЕС за два года реализовал лишь 15,7% рекомендаций Марио Драги

Евросоюз к июлю 2026 года полностью реализовал только 60 из 383 рекомендаций доклада бывшего премьер-министра Италии и экс-председателя ЕЦБ Марио Драги, или 15,7% предложенных инициатив, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитического центра European Policy Innovation Council (EPIC).