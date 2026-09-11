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Дело сына новой королевы Норвегии, осуждённого за изнасилования, пересмотрят в суде

Дело сына новой королевы Норвегии, осуждённого за изнасилования, пересмотрят в суде

Накануне стало известно, что дело 29-летнего Мариуса Борга Хёйби, сына новой королевы Норвегии Метте-Марит, которому вынесли обвинительный приговор за изнасилования, пересмотрят в суде.

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