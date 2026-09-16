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Мировое обозрение

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Лавров считает, что переговоры по Украине возможны там, где будет удобно. Джабаров назвал ОАЭ оптимальной площадкой

Лавров считает, что переговоры по Украине возможны там, где будет удобно. Джабаров назвал ОАЭ оптимальной площадкой

Вопрос о том, где именно могут состояться переговоры по украинскому урегулированию, перешел из плоскости теоретических допущений в практическую.

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