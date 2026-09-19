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Крупнейший американский ретейлер Walmart продал поддельный процессор Ryzen 7 9800X3D — и отказался возвращать деньги

Крупнейший американский ретейлер Walmart продал поддельный процессор Ryzen 7 9800X3D — и отказался возвращать деньги

Теперь пользователь пытается оспорить операцию покупки через банк Пользователь форума Reddit с ником quadbow рассказал, как купил поддельный AMD Ryzen 7 9800X3D в одном из магазинов Walmart.

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