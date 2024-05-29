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  • Evgeni Velesik
    А без Подолян смысла мы в словах Президента не видим? Не с кем там`разговаривать! А штатах Бидон дундит!«Кто еще не понял...
  • владимир сергеев
    " военный "  блоХЕР«Кто еще не понял...
  • Vitalich
    Тошнит от этой недобитой бандеровской подстилки, ну всё знает, ну везде был«Кто еще не понял...

«Ужас на Донецком фронте, враг теряет людей толпами»: ВС РФ прорвались к Карловке, ВСУ массово сдаются в плен: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 29.05.24 г.

«Ужас на Донецком фронте, враг теряет людей толпами»: ВС РФ прорвались к Карловке, ВСУ массово сдаются в плен: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 29.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 29 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 29.

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