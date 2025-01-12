🇷🇺🏴🇺🇦 Верховный суд внес движение «Форум свободных народов постРоссии» и все его структурные подразделения в список террористических организаций.
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🇷🇺🏴🇺🇦 Верховный суд внес движение «Форум свободных народов постРоссии» и все его структурные подразделения в список террористических организаций.
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