Сильный ветер, гроза и град: к сегодняшнему вечеру в Омской области ухудшится погода. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе сильный ветер порывами 15-20 м/с, возможен град.
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Сильный ветер, гроза и град: к сегодняшнему вечеру в Омской области ухудшится погода. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе сильный ветер порывами 15-20 м/с, возможен град.