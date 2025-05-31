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Новости Омска

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Сильный ветер, гроза и град: к сегодняшнему вечеру в Омской области ухудшится

Сильный ветер, гроза и град: к сегодняшнему вечеру в Омской области ухудшится погода. Местами по региону ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозе сильный ветер порывами 15-20 м/с, возможен град.

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