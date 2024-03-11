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Песков: открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России не было

Песков: открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России не было

Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации не было. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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