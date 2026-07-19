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Плющев о «Динамо» Минск: «Руководство хочет больших результатов – все условия есть. Ошибки в организации тренерского штаба приводили к необъективному результату»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о перспективах « Динамо » Минск.

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