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Бочкарёв: В составе жилого комплекса на востоке столицы построили пятиэтажную парковку

Бочкарёв: В составе жилого комплекса на востоке столицы построили пятиэтажную парковку

Завершено строительство многоуровневого паркинга на территории Нижегородского района столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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