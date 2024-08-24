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В салоне упавшего самолета находились участники шоу «Голос»

В салоне упавшего самолета находились участники шоу «Голос»

Никто из пассажиров и членом экипажа не пострадал Фото: Якутское следственное управление на транспорте Инцидент, который едва не обернулся трагедией, произошел в Якутии: самолет Ан−2 совершил жесткую посадку в лесу.

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