БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад озабочен кибермогуществом и шпионажем

Запад озабочен кибермогуществом и шпионажем

 Затраты на информационные войны растут повсеместно. Последние сводки из США, Британии, а также их сателлитов, включая военный альянс НАТО, демонстрируют повышенный интерес к увеличению оборонных и наступательных возможностей в киберпространстве.

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