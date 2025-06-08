Запад озабочен кибермогуществом и шпионажем

Затраты на информационные войны растут повсеместно. Последние сводки из США, Британии, а также их сателлитов, включая военный альянс НАТО, демонстрируют повышенный интерес к увеличению оборонных и наступательных возможностей в киберпространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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