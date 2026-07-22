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Царьград

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ОНК: Заключенные в СИЗО Москвы набрали 73 балла на ЕГЭ в 2026

ОНК: Заключенные в СИЗО Москвы набрали 73 балла на ЕГЭ в 2026

В 2026 году средний балл ЕГЭ среди заключенных московских СИЗО составил 73. Об этом сообщил председатель ОНК Илья Высотский.

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