Ученый Соколов: решение бундестага по поводу Taurus связано с утечкой беседы немецких офицеров

Бундестаг принял решение отклонить резолюцию с призывом передать ВСУ ракеты Taurus. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
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