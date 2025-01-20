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Добрый Мир

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  • Eduard
    Корабли Запада не пускать,а лучше война!Если Западу не нр...
  • mihail
    Да задрал он всех своими амбициями. Тупорылый скоморох.Небритого пигмея ...
  • Владимир Моргунов
    верный пес изжевал тапки пока держал в зубах, да и слюной весь изошел...ХАТИКО ДА И ТОЛЬКО !!!!Небритого пигмея ...

Ракеты снесли до основания завод «Мотор Сич»: новости СВО на утро 19 января

Ракеты снесли до основания завод «Мотор Сич»: новости СВО на утро 19 января

12,9 тыс прочтений Вчера Российские ракеты снесли до основания завод «Мотор Сич» в Запорожской области, пишут СМИ.

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